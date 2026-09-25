Barranquilla estrena estación de Policía en Riomar con más de 140 uniformados

Barranquilla sumó una nueva estación de Policía en el norte de la ciudad. La sede de Riomar, ubicada en el parque Bosques del Norte, fue entregada por el alcalde Alejandro Char junto al ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, y entrará a reforzar la atención en varios barrios de esta zona.

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La nueva infraestructura contará con más de 140 policías de distintas especialidades y tendrá cobertura permanente para sectores como Las Flores, La Playa, San Salvador, Siape, Villa Santos, El Poblado, Buenavista, Altos del Limón y Palmar del Río, entre otros.

La estación reemplaza una sede que, según la Administración distrital, operaba fuera de su jurisdicción y presentaba deficiencias en infraestructura y condiciones sanitarias. Su nueva ubicación busca reducir los tiempos de respuesta y facilitar la atención de los habitantes de Riomar y sectores vecinos.

Durante la entrega, Char destacó la coordinación entre el Distrito, la Gobernación del Atlántico y el Gobierno nacional. “Esto es una muestra clara de que el presidente no está solo, aquí hacemos equipo”, afirmó el mandatario, quien también aseguró que los indicadores de seguridad de Barranquilla han mostrado una mejoría durante los últimos 30 días.

El ministro Cancino, por su parte, señaló que la nueva estación es resultado del trabajo conjunto entre las autoridades y la comunidad. “Todos marchamos hacia un mismo lado”, dijo durante el acto de entrega.

Una sede con áreas operativas y de atención

La estación está conformada por dos bloques. El primero tiene las áreas administrativas y de atención al ciudadano, entre ellas la guardia, sala de radios, recepción de denuncias y contravenciones, dependencia de Infancia y Adolescencia, vigilancia comunitaria y un centro de monitoreo mediante cámaras de seguridad.

También dispone de oficinas para el comandante, archivo, armerillo y un salón múltiple.

El segundo bloque, de dos pisos, está destinado al bienestar y alojamiento de los uniformados. Allí funcionan las salas de descanso, comedor, cocina, zona de labores y habitaciones con baño interno.

Además de Riomar, la Policía Metropolitana tendrá presencia reforzada en sectores como Villa Santos, El Poblado, Altamira, San Vicente, Santa Mónica, Paseo de la Castellana, Buenavista, Altos del Limón y Palmar del Río.

Adriana Restrepo Sánchez, residente del sector desde hace más de 15 años y vinculada a la Policía Cívica, consideró que la nueva sede puede contribuir a mejorar la seguridad alrededor del parque y en los barrios cercanos.

Más de $112.000 millones destinados a seguridad

La entrega de la estación hace parte de un paquete de inversiones que, según cifras de la Alcaldía, supera los $112.000 millones desde 2024. Los recursos, sumados a los aportes de la Gobernación del Atlántico y de la Tasa de Seguridad, han sido destinados a infraestructura, tecnología y movilidad para la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Entre los equipos entregados figuran 480 motocicletas, 70 camionetas, 55 CAI móviles, 600 radios de comunicación y 550 computadores. También se han incorporado 24 kits de inteligencia y software para la extracción de información de dispositivos móviles.

En materia de infraestructura, el Distrito reporta la construcción de ocho CAI en La Alboraya, El Limón, La Victoria, Puerta Dorada, Gran Malecón, Santa María, La Paz y Santo Domingo.

A este grupo se suman las estaciones de Policía Malecón de Rebolo y Riomar, además de la Sala CELAC, la Sala Red de Apoyo y alojamientos para auxiliares en la antigua Escuela de Policía Antonio Nariño.

El plan contempla además la entrega de nuevas estaciones en Caribe Verde y El Bosque, con las que se ampliaría la infraestructura destinada al servicio de la Policía en Barranquilla.