“Si Barranquilla asume la operación del Cortissoz, trabajaremos de manera articulada”: Verano

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, planteó que el Distrito de Barranquilla, bajo la administración del alcalde Alejandro Char, pueda asumir la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz y manifestó la disposición de la Gobernación para acompañar ese proceso.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Verano señaló que, si el Distrito toma las riendas de la terminal aérea, ambas administraciones podrían trabajar de manera articulada para fortalecer la conectividad y el turismo en el departamento.

“Si el Distrito, en cabeza de Alejandro Char, asume su operación, desde la Gobernación del Atlántico estamos dispuestos a trabajar de manera articulada”.

Puerta de entrada al turismo del Atlántico

El gobernador agregó que esa eventual decisión debería traducirse en mayores oportunidades para el departamento especialmente en materia de conectividad, turismo e inversión.

“Esta decisión se traduzca en más conectividad, más visitantes, más inversión y más desarrollo para nuestro departamento”.

Verano también propuso que el aeropuerto sea utilizado como punto de entrada para promocionar los diferentes destinos del Atlántico y no únicamente Barranquilla.

“El reto es que quien llegue a esta terminal aérea no solo conozca Barranquilla, sino que descubra todo lo que tiene el Atlántico para ofrecer”.

Para el mandatario departamental, la eventual participación del Distrito en la operación del Cortissoz abre la posibilidad de desarrollar una estrategia conjunta para posicionar la terminal como un punto de conexión con los atractivos turísticos del departamento.