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25 sep 2026 Actualizado 16:20

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Gobierno declaró racionamiento programado de gas tras falla técnica en regasificadora de Cartagena

Hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás usuarios esenciales tendrán la máxima prioridad.

Regasificadora de Cartagena. Foto: Ministerio de Minas y Energía

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El Gobierno Nacional declaró un racionamiento programado de gas debido a una contingencia registrada en la planta de regasificación de la ciudad de Cartagena.

De acuerdo con la información oficial, hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás usuarios esenciales tendrán la máxima prioridad. Después será atendida la generación térmica y las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías.

Los demás usuarios con contratos vigentes dependerán de la disponibilidad de gas.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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