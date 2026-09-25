Gobierno declaró racionamiento programado de gas tras falla técnica en regasificadora de Cartagena
Hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás usuarios esenciales tendrán la máxima prioridad.
El Gobierno Nacional declaró un racionamiento programado de gas debido a una contingencia registrada en la planta de regasificación de la ciudad de Cartagena.
De acuerdo con la información oficial, hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás usuarios esenciales tendrán la máxima prioridad. Después será atendida la generación térmica y las industrias necesarias para garantizar el abastecimiento de las refinerías.
Los demás usuarios con contratos vigentes dependerán de la disponibilidad de gas.
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...