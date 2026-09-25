Un año después del crimen de Yolanda Arias en Barranquilla, su familia pide celeridad en el proceso

Desde el 28 de septiembre de 2025, fecha en la que ocurrió el presunto feminicidio de Yolanda Arias en el barrio La Manga de Barranquilla, sus familiares piden avances en el proceso judicial y realizaron una protesta a las afueras de la Fiscalía para pedir respuestas a las autoridades.

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Denuncian aplazamiento de audiencias

Yolaine Arias, hermana de la víctima, aseguró que las últimas diligencias fueron aplazadas por la ausencia del fiscal encargado del caso.

“En las últimas dos audiencias no se ha presentado la Fiscalía y por tal motivo han aplazado las audiencias. Nos dijeron que la del 16 de septiembre se aplazaba porque el fiscal supuestamente estaba de vacaciones y el 21 de septiembre tampoco se hizo presente”, afirmó.

Familia pide respuestas

La familiar de la víctima señaló que continuarán con la protesta hasta obtener una respuesta sobre la programación de la audiencia preparatoria.

“Estamos aquí haciendo presencia para que nos den una respuesta. No nos vamos de aquí hasta que no nos den una respuesta”, manifestó Yolaine Arias.