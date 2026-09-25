Barranquilla reunirá líderes de 20 países en encuentro de competitividad de la OEA

Barranquilla se prepara para recibir, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, a cerca de 80 líderes y tomadores de decisiones de alrededor de 20 países, en el marco del Programa de Desarrollo de la Competitividad de las Américas, impulsado por la Organización de los Estados Americanos, OEA, con el respaldo del Gobierno de Estados Unidos y la Alcaldía de Barranquilla.

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César Parga, jefe de la sección de Competitividad, Innovación y Tecnología del Departamento de Desarrollo Económico de la OEA, explicó que el encuentro busca generar alianzas concretas en materia de inversión, comercio, innovación, tecnología y transferencia de conocimiento.

Según Parga, los participantes tendrán la oportunidad de conocer iniciativas que se desarrollan en Barranquilla y, al mismo tiempo, compartir experiencias y buenas prácticas de otros países para identificar soluciones frente a retos comunes de desarrollo económico.

La agenda contempla visitas a centros de innovación y tecnología, entre ellos el Centro Audacia de la Universidad Simón Bolívar, además de espacios relacionados con inteligencia artificial, robótica, cadenas de valor industrial, integración comercial, seguridad energética e industrias creativas.

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La delegación estará integrada por representantes de países desde Canadá hasta Argentina, además de naciones observadoras de la OEA como Alemania, Corea del Sur e Italia. También participarán el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y el embajador de Estados Unidos ante el organismo, Leandro Rizzuto.

Parga destacó que uno de los principales propósitos es que los actores locales puedan establecer contactos con esta delegación y avanzar en alianzas que posteriormente se traduzcan en proyectos de inversión, cooperación y transferencia tecnológica para Barranquilla y el Atlántico.