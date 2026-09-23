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23 sep 2026 Actualizado 22:18

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Selección Colombia

Colombia vs. Italia, por el tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20: fecha y hora del partido

España se enfrentará a Corea del norte el próximo 27 de septiembre en la final del certamen mundialista

Colombia vs. Italia, por el tercer puesto del Mundial Femenino U20: fecha y hora del partido (Photo by Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images)

Colombia vs. Italia, por el tercer puesto del Mundial Femenino U20: fecha y hora del partido (Photo by Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images) / Mateusz Slodkowski - FIFA

Colombia vs. Italia, por el tercer puesto del Mundial Femenino U20: fecha y hora del partido (Photo by Mateusz Slodkowski - FIFA/FIFA via Getty Images)
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Con la derrota de la Selección Colombia Femenina Sub-20 3-0 ante Corea del Norte en la semifinal del Mundial de Polonia. La Tricolor jugará este sábado 26 de septiembre el tercer y cuarto puesto frente a la selección italiana tras caer 2-0 contra España en la otra semifinal.

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España 2- 0 Italia

La selección española se consagró como la primera selección finalista del certamen tras. El equipo dirigido por David Aznar cumplió con las expectativas y venció a Italia 2-0 para colocar a España en el partido decisivo por el título.

La “Roja” se llevó la victoria con los tantos de Azzurra Gallo en propia puerta en el minuto 40´ y Paula Comendador al 56´. La final tendrá lugar el próximo 27 de septiembre en el Stadion Miejski ŁKS en la ciudad de Łódź, Polonia a las 11:00 AM hora colombiana.

Colombia 0 - 3 Corea del Norte

La selección norcoreana consiguió su boleto a la final tras golear a las colombianas 3-0 con los tantos de Pak Ok-I al minuto 28′, Rim Jong Choe al 35′ y Ryu Gyong So 47′. Con esta victoria, el seleccionado asiático completó la llave para la final frente a España.

Por otro lado, “la tricolor” jugará el partido por el tercer y cuarto puesto frente la “La Squadra Azzurra”

Fecha y Hora del partido entre Colombia Vs Italia por el tercer puesto:

Fecha: Sábado 26 de septiembre

Hora: 11:00 AM hora colombiana

Lugar: Stadion Miejski ŁKS, Łódź (Polonia)

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