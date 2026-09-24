Nunca los maltrataré ni desconoceré sus decisiones: De la Espriella a los magistrados de la Corte

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró, frente a los nueve magistrados de la Corte Constitucional, que su Gobierno respetará las decisiones judiciales y la independencia de poderes, aunque dejó claro que podrá discrepar de algunos de los fallos.

Durante su intervención, el mandatario defendió la independencia judicial como una garantía para los ciudadanos y sostuvo que la Constitución no puede estar al servicio de un gobierno, un partido político o una mayoría circunstancial.

“Carácter, independencia y la conciencia de que la Constitución no pertenece a un gobierno, a un partido político o a una mayoría circunstancial. Le pertenece a toda la nación. La Constitución de Colombia es patrimonio del pueblo colombiano”, afirmó.

De la Espriella señaló que la independencia de los jueces no debe entenderse como un privilegio de los magistrados, sino como una garantía para los ciudadanos.

“Esa, precisamente, es la razón por la que la independencia judicial no puede entenderse como un privilegio para los jueces, sino como una garantía de los ciudadanos que tienen derecho a que sus libertades sean decididas por jueces que actúan sin presiones y con objetividad”, sostuvo.

El presidente también se refirió a la posibilidad de que existan desacuerdos entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Según dijo, discrepar de una decisión judicial hace parte del funcionamiento normal de una democracia.

“Se puede coincidir o discrepar de las decisiones o de algunas decisiones de la Corte. Eso es perfectamente normal y natural en una democracia”, aseguró.

En ese sentido, diferenció entre cuestionar o debatir el contenido de una sentencia y desconocer la autoridad de la Corte Constitucional. “La separación de poderes no significa aislamiento, como tampoco la colaboración entre las ramas implica subordinación. Una cosa es discutir una sentencia, y otra muy distinta, desconocer la importancia de una institución que tiene la responsabilidad de decirle al pueblo colombiano, particularmente en los momentos de mayor dificultad, cuál es el límite del poder”, afirmó.

El mandatario cerró su intervención expresando su reconocimiento a los magistrados y reiterando que, pese a las eventuales diferencias, respetará sus decisiones.

“Quiero, entonces, expresarles hoy, señores magistrados, mi respeto absoluto y reconocimiento. Podemos discrepar, pero nunca voy a desconocer sus decisiones, nunca les voy a maltratar, nunca los voy a desdeñar, nunca los voy a desconocer, siempre los voy a exaltar, porque el alma de la República reside en la sentencia de los jueces de la patria”, concluyó.

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