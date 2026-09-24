MinJusticia confirmó que se analiza acabar con la Ley 600 en medio de la reforma a la justicia

El ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que se estudia la propuesta de eliminar la Ley 600 de 2000, correspondiente al antiguo sistema penal.

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Desde Bucaramanga, Santander, el jefe de la cartera de Justicia explicó que, aunque se estudia esa propuesta, por ahora no es una prioridad para el Gobierno Nacional.

“La ley 600 es una propuesta que está, realmente la estamos estudiando, pero por ahora tampoco es una prioridad”, señaló Cancino.

“El Estado colombiano y el Gobierno del presidente de La Espriella, no va a asfixiar a ninguna entidad”, expresó el MinJusticia

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Cancino aseguró que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, no pretende acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y señaló que todas las entidades del Estado han tenido que ajustarse en sus gastos.

“El Estado colombiano va a responder por todas sus obligaciones legales, constitucionales y jurisprudenciales, y yo sí pediría más bien que no manden ese mensaje erróneo, que no lo hagan (…).”

Agregó que “el Estado colombiano y el gobierno del presidente de La Espriella, no va a asfixiar a ninguna entidad, más bien que trabajen, que hagan su trabajo, que se concentren (…)”.

También aclaró que “ninguna reducción del presupuesto es para lastimarlos. Todas las entidades se han tenido que amarrar el pantalón”.

“No se le va a reducir un peso a la JEP”: Cancino

Cancino aseguró que se hizo un estudio basado en la ejecución histórica de la JEP y que no se le quitarán recursos para su funcionamiento.

“El ministro de Hacienda ha sido absolutamente claro en el estado en que encontramos las finanzas y, pues, obviamente que todos tienen que ajustarse. Es más, se hizo un estudio de acuerdo al grado de ejecución histórico de la JEP, no se le va a reducir ni un peso en lo que ellos ejecutan año a año de su presupuesto”.

Cancino se pronunció en el marco del XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, liderado por la Corte Constitucional, que se lleva a cabo en Bucaramanga.