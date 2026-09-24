Obra de Daniel Samper Ospina, ‘Noticias de Circombia’, llega a Madrid, España

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Daniel Samper Ospina, reconocido periodista colombiano, habló este jueves, 24 de septiembre, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre su reconocida obra ‘Noticias de Circombia’, que, entre otras cosas, llegará a Madrid España este domingo.

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“La obra se realizará en el Teatro Fígaro a las 8:00 de la noche. Las boletas se pueden conseguir en danielsamper.net. Los quiero invitar porque realmente nos ha ido muy bien, es una obra nueva”, aseguró en su primera intervención.

Y agregó: “Se llama ‘Noticias de Circombia’ porque trae las noticias de un país en el que todo es un delirio, y daría mucha lástima vivir en Suiza o en otros países y perderse de las cosas que nos pasan”.

“Abelardo es una máquina de contenido”

Samper Ospina se refirió al contenido de la obra, teniendo en cuenta que esta misma es una especie de sátira sobre la actualidad política de Colombia.

Explicó, además, que la obra está totalmente “actualizada” y, así mismo, que el presidente Abelardo de la Espriella “es una máquina de contenido”.

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“Es una obra que invita a no pelear por políticos porque no tiene ningún sentido, uno hereda el odio que le inocularon, acá se trata de que nos riamos de absolutamente de todos ”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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