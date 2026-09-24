“Con Colombia vamos a tener mayor coordinación, es esencial”: presidente de República Dominicana

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Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio desde la Asamblea de la ONU, entregando detalles de la coordinación que tuvo con Colombia.

“Con Colombia vamos a tener, hemos hablado con el vicepresidente, una mayor coordinación y es esencial tenerla por las decisiones históricas de Colombia”, dijo.

Al ser preguntado sobre la reunión de Donald Trump y Delcy Rodríguez, afirmó que no les gusta opinar sobre la política exterior, pues destacó que lo importante es tener un hemisferio de paz y donde también haya un periodo de transición para una democracia.

Sobre la situación con Haití, afirmó que desde el 2021, República Dominicana ha sido insistente en que tiene que haber un equipo para combatir las pandillas.

“Ahora en el año 2025, se aprobó la resolución para combatir las pandillas, hay un 25% de personal en Haití, necesitamos completar el personal”, dijo, agregando que fueron el primer país en declarar esas bandas como organizaciones terroristas.