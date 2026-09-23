Ninguna banda criminal va a tener éxito en la ciudad: alcalde de Santa Marta por paro armado de ACSN

Este miércoles, 23 de septiembre, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, para hacer referencia a la situación de orden público que se vive en la capital del Magdalena por cuenta del paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) tras muerte de alias ‘Cholo’, miembro de ese grupo armado.

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“Esperábamos retaliaciones”

En su primera intervención, el jefe distrital aseguró que, tras las operaciones de la fuerza pública, sí esperaban retaliaciones de los grupos criminales. “Es normal. Aquí en la ciudad es producto de una fallida paz total. Durante 4 años hubo una especie de contubernio del Estado con las bandas criminales. En el momento, entonces, en el que se aplica la ley, por supuesto iban a haber retaliaciones”.

Así mismo, se refirió a la escala de esas mismas retaliaciones, pero aseguró que, aunque “se rumoran muchas cosas, al final del día el balance de las bandas criminales es que si hay unas retaliaciones, fueron mínimas”.

“Nosotros lo que tenemos en el balance en el Consejo de Seguridad que tuvimos son cuatro establecimientos de comercio a los que le hicieron unos disparos, dos buses quemados, un tanque quemado, una tractomula, pero se ha hecho presencia en todo el territorio, en toda la zona rural, en todo el distrito de Santa Marta, ¿Qué quiere decir esto? Que salen los delincuentes de un momento a otro, hacen unos disparos y vuelven y se esconden", comentó.

Y agregó: “El bandido se esconde, el bandido cuando ve la presencia del Estado, cuando ve la presencia de la autoridad, no lo enfrenta, se esconde de manera inmediata. Hoy tenemos refuerzos en todo el distrito de Santa Marta, tenemos refuerzos de 600 policías”.

“Ninguna banda criminal tendrá éxito en la ciudad”

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Así mismo, el alcalde Pinedo aseguró: “Aquí estamos presentes y no tenemos por qué tenerle miedo a ninguna banda criminal, ninguna banda criminal va a tener éxito en el distrito de Santa Marta, tengan la plena seguridad de eso. Se están haciendo las capturas, se está haciendo el trabajo y se está haciendo la inteligencia por parte de la Fiscalía y de la Policía Judicial. Aquí el bandido no va a tener éxito, tenga el país la tranquilidad de que aquí el bandido, en Santa Marta, no va a tener éxito”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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