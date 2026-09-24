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Salud mental: ¿Se pueden detectar a tiempo señales de alerta en colegios? Así ayuda la tecnología

Este viernes 25 de septiembre de 2026 se llevará a cabo en Bogotá la cumbre Colegios que Transforman, un evento que busca reunir a las instituciones educativas en Colombia que han mostrado su compromiso por pasar a la prevención en el campo de la salud mental.

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