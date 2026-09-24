Nacional se atravesó en el fichaje de James Rodríguez por un equipo de Europa: esto revelaron

James Rodríguez se convirtió en el fichaje estelar de la Liga Colombiana para este semestre. El volante se vinculó a Atlético Nacional con un contrato por un año, en un proyecto que busca nuevamente los títulos locales y figurar a nivel internacional.

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El ‘23′ ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta Verdolaga. Debutó frente a Internacional en Bogotá ingresando para la segunda parte y dando una asistencia en el triunfo agónico por 2-3, así como sumó minutos contra Llaneros en la derrota por 2-0 en Villaviencio.

Nacional evitó que James regresara a Europa

Luego del Mundial y de terminar su vínculo con el Minnesota United de la MLS, el cucuteño quedó a la deriva esperando en qué club continuar su carrera. De hecho, hubo semanas en las que no se mencionó nada sobre su futuro, hasta que apareció un supuesto interés del Avellino de la segunda división de Italia.

Desde Europa se filtró que James tenía conversaciones adelantadas, pero a los días se conoció que el volante había preferido quedarse en el país ante una oferta hecha por Atlético Nacional.

En las últimas horas, el director deportivo del Avellino, Marco Aiello, se refirió a la intención que hubo por parte del club en fichar a James. Aseguró que había luz verde por parte de los agentes de James, pero manifestó que Nacional se metió en el medio en la negociación.

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“¿James Rodríguez? La operación comenzó a mediados de agosto. Vimos la disponibilidad para cerrar el trámite. El chico prefería encontrar una liga de primera división, tal vez en Europa o en Sudamérica. Luego, además, nuestro delantero se lesionó, por lo que nos centramos en la operación Cheddira", inició diciendo.

“Después me reuní de nuevo en Milán con los agentes del colombiano, que había dado luz verde al traspaso. El club estaba dispuesto. Pero al final intervino el Atlético Nacional de Medellín y prefirió quedarse allí en Colombia. Estamos contentos de haber demostrado que estamos al tanto también para este tipo de operaciones”, añadió.

James ha manifestado sentirse feliz en su llegada a Nacional y comentó que el club lo convenció en menos de cuatro días para firmar.

“Para mí es un sueño, desde que hablamos, sentí algo único, me movió fibras, desde hace mucho un club no me hacía sentir esto. Desde el lunes o martes no podía irme para la cama, tranquilo, porque quería estar acá, es un sentimiento lindo, vienen cosas grandes, siempre quiero ganar y competir y Nacional siempre quero eso también, entonces es una buena mezcla”, dijo en su presentación.