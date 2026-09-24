Capturan a integrante de ‘Los Stones’ señalado de homicidio y extorsión en Cundinamarca

En la vereda San Gabriel, del municipio de Viotá, Cundinamarca, fue capturado un hombre, que mediante inteligencia militar, se logró establecer sería el responsable de amenazar y extorsionar a la población del municipio. Durante el procedimiento de captura fue hallada en poder del capturado un arma de fuego con la que también se habrían cometido varios homicidios.

El capturado hacía parte de la estructura criminal ‘Los Stones’ que opera en el departamento de Cundinamarca, dedicados principalmente al secuestro extorsivo y la extorsión; varios de sus líderes e integrantes eran excombatientes de las extintas FARC (específicamente del antiguo Frente 42). Simulaban ser disidencias guerrilleras activas para intimidar a la población.

Su eje de acción era el corredor del Tequendama y la provincia del Sumapaz, afectando municipios como Viotá, Silvania, Fusagasugá, Sibaté, Guachetá y zonas periféricas de Bogotá; generando rentas ilícitas en $150 millones de pesos mensuales a través del cobro de vacunas y extorsiones a comerciantes y campesinos.