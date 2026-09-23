Así operaba banda dedicada al hurto de casinos en Bogotá: Un menor de edad fue aprehendido

Un menor de edad y tres adultos más, ingresaron a un casino ubicado en el barrio Venecia, Localidad de Tunjuelito, con armas de fuego a intimidar a los trabajadores y usuarios del lugar; sin embargo, fueron sorprendidos por la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, MEBOG, frustrando así un hurto por 18 millones de pesos.

Los integrantes de la banda fueron capturados en el lugar por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; todos los capturados registraban anotaciones por estafa y hurto agravado; serían una estructura dedicada al hurto de este tipo de establecimientos en el sur de la ciudad.

“Gracias a labores investigativas y la información de una fuente humana se logró frustrar el hurto de 18 millones de pesos en un casino en el barrio Venecia. de acuerdo a las indagaciones esas personas se dedicaban a robar establecimientos de comercio enfocados a los juegos de azar; en los cuales asignaban funciones en horarios específicos que les permitían la materialización de los hechos punibles.”, aseguró el Teniente Coronel Julián Cetina, Comandante Estación de Policía Tunjuelito.

Durante el procedimiento se incautaron dos armas de fuego y tres teléfonos celulares; además, se inmovilizó una motocicleta. Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

Según la MEBOG, durante lo corrido del 2026 se ha logrado la captura de más de 27.953 personas por diferentes delitos en la capital y la incautación de 1.115 armas de fuego.