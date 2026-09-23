TransMilenio se pronuncia por video de jóvenes viajando en el techo de un articulado

Una nueva polémica se ha desatado entorno al Sistema de Transporte Masivo de la ciudad, TransMilenio; esta vez por un video en el que se observaban a tres jóvenes sobre el techo de un articulado, mientras este avanza por la Troncal NQS.

El concejal de la ciudad, Andrés Barrios, quien compartió el video en su cuenta de X, le solicitó a la empresa TransMilenio identificar a estas personas, que no solo ponen en riesgo su vida, sino que también ponen en peligro la operación del sistema.

TransMilenio aseguró que: “Rechazamos enfática y reiterativamente cualquier tipo de comportamiento contrario a las normas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Hacemos un llamado a rescatar los valores y los buenos comportamientos porque este tipo de acciones ponen en riesgo la vida de quienes lo realizan y la de cientos de usuarios que se movilizan en nuestro Sistema”.

Así mismo la entidad pidió a los usuarios denunciar cualquier tipo de conductas contrarias a la seguridad del Sistema a las autoridades pertinentes o personal de TransMilenio en cualquier estación.