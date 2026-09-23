EXCLUSIVO: Alias ‘Ratón’ busca mantener el control de Kennedy, Bogotá, desde la cárcel de Cali

Un trabajador de un hotel ubicado en el reconocido sector de la 38 en Kennedy, denuncia haber sido amenazado por alias ‘Ratón’ a través de videollamada. El hecho se dio cuando el hombre se negó a prestarle los servicios de habitación por horas a una mujer, presuntamente trabajadora sexual del Tren de Aragua. Al negarse a este hecho, alias ‘Guaro’, integrante de la organización trasnacional, llegó al establecimiento asegurando que tenía en videollamada a alias ‘Ratón.

“Me pasa un teléfono y me dice: tome que quiere hablar con usted desde la cárcel alias ‘Ratón’. Hablo con alias ‘Ratón’ y le digo que yo no le quiero dar servicio porque ella es de ese grupo. Entonces me dice: como usted no quiere hacer caso le voy a hacer pegar unos tiros.” denuncia el trabajador de un hotel en la 38.

Posterior a la llamada, alias ‘Guaro’ le dispara en cuatro ocasiones con un arma de fogueo, que le causó graves heridas y lo mantiene aún incapacitado para ejercer sus labores. Posterior a esto huye, dejando al hombre en plena vía pública.

Wilfredo José Romero Chirinos, capturado en 2024 por la Policía de Bogotá, más conocido como alias ‘Ratón’, está retenido en la Cárcel de Villahermosa de Cali, como se lo confirmó a Caracol Radio el INPEC, sindicado de fabricación y porte de armas, sería uno de los cabecillas del Tren de Aragua en esa zona de la ciudad.

Está vinculado formalmente a investigaciones por terrorismo, concierto para delinquir, extorsión agravada, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Fue procesado penalmente junto a otros cabecillas históricos del sector, como alias “Osmer” y alias “Bellaco”.

Si bien su captura representó en su momento un golpe a la extorsión y a este grupo criminal, los habitantes de la localidad de Kennedy denuncian continuar bajo el temor del actuar criminal de esta organización, que ahora, estaría enviando ordenes desde la cárcel.

Lucha contra la extorsión

Las operaciones antiextorsión en Bogotá durante 2026 han consolidado una tendencia a la baja del 8% en este delito, gracias a una ofensiva sostenida del GAULA de la Policía, el GAULA Militar y la Fiscalía General de la Nación. En lo corrido del año, la capital supera las 27.000 capturas totales por diversos delitos, destacándose varios golpes estructurales contra redes dedicadas a intimidar comerciantes y ciudadanos; logrando la captura de 106 extorsionistas.

A inicios de septiembre de 2026, se ejecutó una redada simultánea en siete localidades (incluyendo Kennedy, Chapinero, Los Mártires y Engativá) que dejó 20 extorsionistas capturados de esta misma organización criminal trasnacional.