Las polémicas de Aleks Syntek lo vuelven tendencia e impulsan sus reproducciones en streaming

MEXICO CITY, MEXICO - MAY 21: Mexican singer and composer Alex Syntek speaks during a press conference at Auditorio Nacional Lobby on May 21, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Medios y Media/Getty Images) / Medios y Media

El cantautor mexicano Aleks Syntek ha sido tendencia en los últimos días por sus polémicas.

¿Cuál fue el primer incidente de Syntek?

La primera polémica ocurrió el pasado martes 15 de septiembre en una presentación en la Alcaldía Benito Juárez; reaccionó ante el pedido de un espectador que le pidió canciones de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís, respondiendo: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”.

¿Qué declaró después de su presentación?

Posteriormente, tomó sus redes sociales para hablar sobre la situación, explicando que “vi a unos como revoltosos, no sé si estaban borrachos o estaban echando no más relajo, pero aventaron unos elotes y unas cervezas a abuelitas y a niños que estaban ahí a un costado”.

¿Por qué dijo que es “loco y desequilibrado mental”?

Luego, el domingo 20 de septiembre, a través de un Live en su cuenta oficial de Instagram, Syntek, al ritmo de su éxito “De noche en la ciudad”, dijo:

“Sí, sí soy desequilibrado mental. Estoy loco. Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Arquímedes estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco”.

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“Ya con esto me voy a ganar todos los titulares de periódicos, por decir que estoy loco. Es un juego, niños, es un juego. Si alguien realmente se preocupara por Aleks Syntek, me hubiera llamado”.

¿Por qué publicó una foto con su peluquín?

El pasado martes 22 de septiembre, publicó una foto suya sin su peluquín acompañada del siguiente mensaje:

“Aquí está mi peluquín, ya déjenme en paz, solo quiero hacer mi rocanrol en paz y ya. ¿Ok? GRACIAS. “Dios es amor”.

En la madrugada de este miércoles escribió que iba a rifar su peluquín:

“Rifo mi peluquín, con el dinero le pagaré su desarrollo musical a un niño de la calle. Info. Mensaje directo y así salvar al verdadero talento de México”.

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¿Cuál fue su última publicación y qué dijo sobre los periodistas de espectáculos?

Este jueves Syntek hizo una publicación en sus redes diciendo:

“Amigos. Lo único que pido es que los periodistas de espectáculos NO especulen, que den sus noticias cuando comprueben su veracidad. Paty Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a MÉXICO hasta que prometan no dar notas falsas”.

“Y si gustan me someto a un detector de mentiras, y si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la carcel a los que convencieron a los jóvenes de México que soy un peligo para este PAÍS llamado ‘Mentirolandia’“.

¿Qué pasó con sus reproducciones en plataformas de streaming?

A raíz de todo esto, las reproducciones en plataformas de streaming del mexicano aumentaron un 630% y su perfil oficial de Spotify superó los 6,9 millones de oyentes mensuales.

¿Quién es Aleks Syntek?

Aleks Syntek es más conocido por canciones con su agrupación La gente normal, como “Mis impulsos sobre ti”, “Sexo, pudor y lágrimas” y “Tú necesitas”, Además de sencillos de su carrera solista: “Por volverte a ver”, “De noche en la ciudad”, “Bendito tu corazón”, “Te soñé”, “Duele el amor”, con Ana Torroja, “A veces fue”, “Intocable”, “Historias de danzón & de arrabal”, y “Hasta el fin del mundo”, entre otros.