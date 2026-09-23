Calvin Harris bate el récord Guinness de la sesión de DJ solista más multitudinaria de la historia

LAS VEGAS, NV - MAY 18: DJ Calvin Harris attends the 2014 Billboard Music Awards at the MGM Grand Garden Arena on May 18, 2014 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Bryan Steffy/Billboard Awards 2014/Getty Images for DCP) / Bryan Steffy/Billboard Awards 20

El DJ escocés, productor discográfico, cantante y compositor Calvin Harris recibió un récord Guinness por la mayor asistencia a una sesión de DJ a cargo de un solo artista.

¿Cuándo fue la presentación que rompió el récord?

El 8 de febrero de 2026, Harris actuó desde una carroza de carnaval en movimiento en São Paulo a lo largo de la Rua da Consolação, vistiendo una camiseta de la selección brasileña de fútbol con su nombre en portugués, “Calvinho”.

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¿Qué canciones interpretó?

Su repertorio incluyó algunos de sus mayores éxitos como “This Is What You Came For”, “One Kiss”, “I Need Your Love” y “We Found Love”, entre muchos otros.

¿Cómo celebró el reconocimiento?

Harris celebró el reconocimiento en sus redes sociales, compartiendo una foto con su certificado e imágenes de la multitudinaria asistencia al evento callejero gratuito.

“¡Guau! Ahora tengo el récord mundial de “mayor asistencia a una sesión de DJ de un solo artista” ¡¡¡Solo en Brasil!!! Fue un día realmente increíble", escribió el DJ en su publicación.

¿Qué otros récords Guinness tiene Calvin Harris?

Este logro suma un nuevo récord Guinness a la trayectoria de Harris.

En 2014, fue reconocido por tener la mayor cantidad de sencillos situados entre los diez primeros puestos del Reino Unido provenientes de un mismo álbum, con nueve canciones de su disco de 2012, “18 Months”.

Guinness también señaló que una audiencia estimada similar, de 1,6 millones de personas, asistió al concierto gratuito de Madonna en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el 4 de mayo de 2024.

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Sin embargo, ambas actuaciones corresponden a categorías de récord distintas; el logro de Harris reconoce específicamente la asistencia a una sesión de DJ a cargo de un único artista.

Harris se presentará en Colombia el próximo 13 de noviembre en el Coliseo Medplus de Bogotá.