Joy Huerta confirmó que Jesse & Joy continuará a pesar de la salida de su hermano del grupo

La cantautora Joy Huerta, mitad del dúo de pop mexicano Jesse & Joy, confirmó que la agrupación continuará a pesar de la salida de su hermano.

¿Qué dijo Joy?

Durante una rueda de prensa con motivo de la presentación navideña del dúo ‘¿Con quién se queda el reno?’, para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Joy comentó cómo se enteró de la salida de Joy:

“Yo me enteré 20 minutos antes que todos ustedes”, afirmó.

“Él tiene sus motivos, tiene sus razones, no me queda más que respetarlo. Yo no puedo hablar por él”, añadió.

“No está aquí la persona con la que construí todo esto. Tengo que procesar que no sé qué va a pasar, si van a llegar diez mil personas, si van a llegar diez o si va a llegar una. Pero sé que voy a salir a cantar para la persona que esté ahí”, aclaro respecto al concierto.

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¿Jesse & Joy continúan?

Posteriormente, publicó en la cuenta oficial del grupo que:

“Jesse & Joy continúa”, sentenció.

“Las fechas y compromisos previstos para el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, así como las demás fechas de este año y los compromisos de 2027, continúan con Joy al frente del escenario”, reafirmó.

¿Qué respondió Jesse?

Algo que Jesse aclaró en otra publicación en la misma cuenta:

“Como compartí desde el principio, estaré cumpliendo con todos mis compromisos confirmados con Jesse & Joy hasta el 5 de diciembre”.

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Respecto a por qué no estuvo con su hermana en la rueda de prensa, explicó: “Nuestro equipo estaba informado previamente de que no participaría en la conferencia de prensa”.

Además, reveló que “Ni estaré en la presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional”.

¿Por qué se fue de Jesse & Joy?

Jesse había publicado en su cuenta oficial de Instagram que se tomaba una pausa del grupo porque:

“He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. No ha sido una decisión fácil. La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia”.

“Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos”, finalizó.