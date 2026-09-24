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24 sep 2026 Actualizado 14:56

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Gobernación de Antioquia abre convocatoria para más de 260 practicantes en 2027

Las inscripciones estarán abiertas desde este 23 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2026 y están dirigidas a estudiantes de los últimos semestres de programas técnicos, tecnológicos y profesionales.

Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

Carolina Londoño Tamayo

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Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia abrió la convocatoria del programa “Prácticas de Excelencia”, mediante el cual más de 260 estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas del departamento podrán realizar sus prácticas profesionales durante el primer periodo de 2027.

Entre los requisitos se encuentra contar con un promedio académico acumulado igual o superior a 3,8 y estar matriculado durante el periodo de práctica, establecido entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2027. Los estudiantes seleccionados recibirán un auxilio equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) durante su vinculación al programa.

Más información

La iniciativa busca fortalecer la formación profesional de los jóvenes mediante su incorporación a diferentes áreas de la Administración Departamental, donde podrán adquirir experiencia en escenarios reales de trabajo, desarrollar sus competencias y aportar desde sus conocimientos al desarrollo de Antioquia.

Los interesados pueden consultar la convocatoria y realizar el proceso de inscripción en el Centro de Prácticas de la Gobernación de Antioquia, en www.centrodepracticas. antioquia.gov.co. También pueden obtener información a través de las líneas 604 383 8884 y 604 383 8885.

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