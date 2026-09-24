Gobernación de Antioquia abre convocatoria para más de 260 practicantes en 2027

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia abrió la convocatoria del programa “Prácticas de Excelencia”, mediante el cual más de 260 estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas del departamento podrán realizar sus prácticas profesionales durante el primer periodo de 2027.

Entre los requisitos se encuentra contar con un promedio académico acumulado igual o superior a 3,8 y estar matriculado durante el periodo de práctica, establecido entre el 1 de febrero y el 30 de junio de 2027. Los estudiantes seleccionados recibirán un auxilio equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) durante su vinculación al programa.

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La iniciativa busca fortalecer la formación profesional de los jóvenes mediante su incorporación a diferentes áreas de la Administración Departamental, donde podrán adquirir experiencia en escenarios reales de trabajo, desarrollar sus competencias y aportar desde sus conocimientos al desarrollo de Antioquia.

Los interesados pueden consultar la convocatoria y realizar el proceso de inscripción en el Centro de Prácticas de la Gobernación de Antioquia, en www.centrodepracticas. antioquia.gov.co. También pueden obtener información a través de las líneas 604 383 8884 y 604 383 8885.