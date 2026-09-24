Exgerente del Hospital de Carmen de Apicalá acusa al alcalde de falsificar su renuncia

Tomada de Facebook: el alcalde de Carmen de Apicalá, Luis Ángel Gutiérrez, junto a la saliente gerente Diana Suárez.

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, la ahora exgerente del Hospital Nuestra Señora del Carmen, Diana Suárez, denunció que el alcalde de Carmen de Apicalá, Luis Ángel Gutiérrez, habría falsificado su firma para retirarla de su cargo a través de una engañosa carta de renuncia.

De acuerdo con su grave denuncia, el alcalde pidió renuncias protocolarias a todo el personal del Hospital y su equipo de trabajo, pero ella se negó a presentarla. Sin embargo, luego apareció una supuesta carta falsa que habría sido admitida por el mandatario.

“Yo nunca presenté mi renuncia, yo nunca firmé, pero salió un decreto donde dicen que yo la presenté y aceptan mi renuncia. Ya llegó la persona que me va a recibir el cargo y realizaré la entrega correspondiente. Con mi asesor jurídico iniciamos las acciones legales, porque yo nunca la presenté”, sostiene ella.

En palabras de Suárez, el alcalde pidió las renuncias como una “muestra de lealtad”, pero ella se negó por tratarse de un cargo nombrado por un periodo de cuatro años.

“Quien firma el documento y el decreto es él (el alcalde), como presidente de la Junta Directiva. Yo no tengo problemas con nadie; en algún momento fue porque los giros tenían que llegar a la Alcaldía y no acá, pero en estos momentos todo el proceso está completo”, aseveró.

Según Suárez, el alcalde buscaría adueñarse del manejo del Hospital para administrar los recursos del proyecto por $37.000 millones para el nuevo Hospital Nuestra Señora del Carmen, que lidera el Ministerio de Salud.

“No tenía ninguna intención de renunciar; al contrario, el contrato, cada vez que veía que el Hospital venía creciendo, me motivaba a seguir luchando”, acotó.

Por último, la exgerente pidió a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, que intervenga en la situación que afronta el Hospital. Además, aseveró que teme por su vida y la de su familia por posibles represalias ante sus denuncias.

Caracol Radio buscó al alcalde de Carmen de Apicalá por medios telefónicos, pero, hasta el momento de esta publicación, no fue posible acceder a una respuesta sobre las graves denuncias que lo señalan.