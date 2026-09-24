“A cualquier momento nos vamos al paro”: transportadores de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio José Rojas, representante de Asotranstol, asociación que reúne a los propietarios de busetas de Ibagué, reveló la molestia que existe en el gremio por la respuesta entregada por parte de la Alcaldía a un pliego de peticiones presentado afínales del mes de agosto.

“Nos dieron una respuesta totalmente displicente, ni siquiera la firma la alcaldesa a quien iba dirigida la comunicación que presentamos. De fondo no está resolviendo nada, como siempre con evasivas”, dijo José Rojas.

El líder transportador aseguró que les sorprendió que ahora la Secretaría de Movilidad en la respuesta le asignó responsabilidades a las empresas operadoras para que sean los que paguen la sobreoferta de busetas.

“La sobreoferta le corresponde a la Alcaldía, ahora dicen que deben ser los operadores. Además, sobre el fondo de la estabilización de la tarifa afirman que la creación le corresponde al Concejo, pero ni siquiera dicen que van a presentar un acuerdo”, resaltó.

Por otra parte, afirmó que las evasivas de la Alcaldía los tiene en asamblea permanente, pero que, al no encontrar una respuesta en un mes, se verán obligados a ir a un cese de actividades.

“A cualquier momento nos vamos al paro, supongo que un mes más esperamos. Ellos se comprometieron a revisar la restricción de parrillero, la ilegalidad y accidentalidad”, dijo José Rojas.

Los transportadores aseguran que si no hay una mesa de conversación en los próximas semanas, en el mes de octubre irán a paro porque no tienen otra opción para seguir prestando el servicio de transporte público.