Unidad de Búsqueda recuperó 11 cuerpos en un cementerio del (Cesar): serían víctimas del conflicto

Los restos óseos fueron hallados en 34 contenedores del cementerio del municipio Agustín Codazzi (Cesar). Foto: UBPD.

Justicia

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) recuperó 11 cuerpos del cementerio municipal de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar, que podrían corresponder a víctimas del conflicto armado.

Se trata de la tercera fase de intervención, en la que se adelantó una acción humanitaria que permitirá avanzar en la identificación de los restos óseos.

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El equipo de investigadores de la UBPD inspeccionó los 34 contenedores que permanecían resguardados en la morgue del cementerio de ese municipio.

“El resultado, luego de un proceso riguroso de análisis y verificación: 11 cuerpos fueron considerados de interés para la entidad dado que se evidenciaron en ellos signos asociados al conflicto armado. De esa cifra, nueve cuentan con identidad orientada, es decir, existen hipótesis sobre quiénes podrían ser”, explicó la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

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La entidad también señaló que este es un paso significativo en la búsqueda de la verdad sobre las víctimas del conflicto armado. Además de establecer su identidad, se garantizará la entrega digna o culturalmente pertinente a sus familias.

“Los cuerpos recuperados serán trasladados a uno de los siete Centros Integrales de Abordaje Forense e Identificación (CIAFI) que tiene la Unidad de Búsqueda y en los cuales trabajan articuladamente con especialistas del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Una vez allí, serán valorados por un equipo interdisciplinario de medicina forense que establecerá a quiénes corresponden”, añadió la UBPD.