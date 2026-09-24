Kevin Viveros tiene mejores números que los delanteros del Sunderland: ¿Llegará a la Premier League? / Getty Images

Kevin Viveros es uno de los futbolistas del momento en Colombia. A su brillante actualidad goleadora con el Athletico Paranaense se le suma la gran posibilidad que tiene de arribar a la Premier League con el Sunderland.

Y es que según medios brasileños, el equipo inglés tiene en carpeta al delantero vallecaucano y podría ser uno de sus fichajes ofensivos en el mercado invernal, entendiendo la necesidad de recambio que se necesita en esa zona del campo.

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No en vano, Viveros tiene mejor promedio goleador liguero que los dos centrodelanteros que actualmente tiene el Sunderland: el neerlandés Brian Brobbey y el haitiano Wilson Isidor. Mientras que el colombiano tiene un promedio de 127 minutos por gol en el Brasileirao, Brobbey lo tiene en 134′ e Isidor ha conseguido una sola anotación en cinco presentaciones por Premier League...

Así pues, el nacido en Buenaventura tiene argumentos de sobra para pelear la posición en el esquema del entrenador Régis Le Bris, quien suele jugar con un solo delantero corpulento en punta.

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Kevin Viveros, el mejor delantero de la Liga Brasileña

El presente de Kevin Viveros en el Brasileirao es tan brillante, que el seleccionador Néstor Lorenzo decidió citarlo para los encuentros amistosos que tendrá Colombia en la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Repase acá las estadísticias en las que lidera el delantero:

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Viveros fue una de las novedades en el frente de ataque tricolor, junto con Camilo Durán (Celtic) y Óscar Perea (América de México).

¿Cuándo juega la Selección Colombia en la fecha FIFA?

Colombia vs México (sábado 26 de septimebre / 8 PM)

(sábado 26 de septimebre / 8 PM) Colombia vs Paraguay (viernes 2 de octubre / 7 PM)

(viernes 2 de octubre / 7 PM) Colombia vs Perú (martes 6 de octubre / 6:45 PM)

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