Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 24 de septiembre: horarios y barrios afectados

Cortes de luz en Bogotá y municipios aledaños este 24 de septiembre | Enel Colombia

La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este miércoles 23 de septiembre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que ocho localidades y algunos barrios de tres municipios aledaños se verán afectadas en diferentes horarios.

El motivo de la suspensión del servicio se produce por trabajos por parte de la empresa Enel Colombia en redes de suministro de energía.

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Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz el jueves 24 de septiembre

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 46 a carrera 48 entre calle 92 a calle 94 en el barrio La Castellana.

Localidad de Bosa

Desde las 8:30 a. m. hasta las 12:30 p. m., de De la carrera 85 a carrera 87 entre calle 54 Sur a calle 56 Sur en el barrio El Danubio Azul.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:00 p. m., de De la calle 80 Sur a calle 82 Sur entre carrera 97 a carrera 99 en el barrio San Bernardino.

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Localidad de La Candelaria

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m., de De la carrera 3 a carrera 5 entre calle 5 a calle 7 en el barrio Santa Bárbara.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 15 a carrera 17 entre calle 95 a calle 97 en el barrio Chico Norte III Sector.

Localidad de Engativá

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de De la calle 67 a calle 69 entre carrera 86 a carrera 91 en el barrio Florida Blanca.

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Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la calle 41 Sur a calle 43 Sur entre carrera 51 a carrera 53 en el barrio Alquería.

Localidad de Santa Fe

Desde las 11:00 p. m. hasta las 11:59 p. m., de la carrera 2 a carrera 4 entre calle 17 a calle 19 en el barrio Las Aguas.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 2345 a calle 236 entre carrera 78 a carrera 80 en el barrio Guaymaral.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 175 a calle 182 entre carrera 48 a carrera 50 en el barrio Nueva Zelandia.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 135 a calle 138 entre carrera 111 a carrera 113 en el barrio Villa María I.

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Municipio de Funza

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m., de la carrera 5 a carrera 7 entre calle 21 a calle 23.

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en la vereda Cacique.

Municipio de Mosquera

Desde las 5:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., de la carrera 10 a carrera 14 entre calle 3 a calle 10.

Municipio de Soacha

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la carrera 2 Este a carrera 4 entre calle 11 a calle 13 en el barrio El Libertador.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., de la calle 11 a calle 13 entre carrera 1 Este a carrera 3 Este en el barrio Parques del Sol I.

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