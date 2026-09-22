Presidente De la Espriella advierte a las ACSN tras Consejo de Seguridad en Santa Marta.Foto: Gobernación del Magdalena

El presidente Abelardo De la Espriella encabezó en Santa Marta un Consejo Extraordinario de Seguridad, tras la operación desarrollada en Quebrada del Sol, en las estribaciones de la Sierra Nevada, contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), que dejó siete integrantes de esta organización abatidos y tres capturados.

Durante el encuentro, el mandatario se refirió a la muerte de alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla y financiero de la organización, y lanzó una advertencia contra alias ‘Pinocho’, otro de los integrantes señalados por las autoridades.

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“Alias Cholo se suma a una lista que cada día va a crecer. En un par de semanas se dio de baja a alias Bendito Menor, hoy ha caído el segundo de esa organización y el que sigue alias Pinocho. Pinocho tienes fecha de expiración y vamos tras de ti, y si no te sometes serás dado de baja”, afirmó De la Espriella.

El presidente también señaló que durante las operaciones militares fueron abatidos otros seis integrantes de la organización y que las autoridades decomisaron armamento y elementos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

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Por su parte, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, solicitó aumentar el pie de fuerza para combatir a los Grupos Armados Organizados (GAO) y pidió priorizar a Ciénaga en la asignación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Al término del Consejo Extraordinario de Seguridad, la mandataria destacó la articulación con el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública.

“Le enviamos un mensaje de tranquilidad a la comunidad porque tienen un Gobierno Nacional, Departamental y Municipal trabajando de manera articulada por la seguridad en el Magdalena”, manifestó Guerra.

El Consejo se realizó después de los hechos de alteración del orden público registrados en la Troncal del Caribe, entre ellos la incineración de dos buses de servicio público. La Policía Metropolitana se comprometió a habilitar los puntos bloqueados en este corredor vial