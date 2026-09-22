De la Espriella ordenó militarizar Santa Marta ante paro armado de las Autodefensas Conquistadoras
El mandatario tomó la medida ante la advertencia de paro armado por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta, ante la advertencia de paro armado por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
“Aquí el que no se someta será dado de baja, y no voy a permitir que siga arrodillando a través del terror a nuestra gente”, dijo.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...