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22 sep 2026 Actualizado 21:01

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Santa Marta

De la Espriella ordenó militarizar Santa Marta ante paro armado de las Autodefensas Conquistadoras

El mandatario tomó la medida ante la advertencia de paro armado por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Santa Marta
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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta, ante la advertencia de paro armado por parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

“Aquí el que no se someta será dado de baja, y no voy a permitir que siga arrodillando a través del terror a nuestra gente”, dijo.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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