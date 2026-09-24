Así es el nuevo campus universitario de Unisimón, en Puerto Colombia: bienestar y tecnología

Colombia

La educación en Colombia sigue avanzando, esta vez de la mano de la Universidad Simón Bolívar, que este lunes, 21 de septiembre, inició actividades académicas en su nuevo campus en Puerto Colombia, en el corregimiento de Salgar.

Cabe recordar que, con la puesta en funcionamiento de estas instalaciones, la Unisimón, por primera vez en su historia, extiende su presencia física a otro municipio del departamento del Atlántico.

La construcción del campus

La institución informó que el nuevo campus, en la fase ya desarrollada, cuenta con un total de 17.022 metros cuadrados construidos, en estos se integran aulas, laboratorios, salas doctorales, espacios de bienestar social, infraestructura deportiva, entre otros servicios.

Ahora, lo relevante del proyecto es que se integró la tecnología, la innovación, la sostenibilidad y el cuidado de la comunidad como factores claves para desarrollarlo.

Le explicamos cómo.

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La tecnología como herramienta amiga para el desarrollo académico

El proyecto fue concebido bajo una perspectiva innovadora. Así, las aulas cuentan con mobiliario y tecnología de última generación, además de cámaras que permitirán desarrollar clases híbridas, facilitando la interacción entre profesores y estudiantes que se encuentren dentro y fuera del aula y ampliando las posibilidades de participación y colaboración.

Además, hay un espacio denominado el Aula de Aprendizaje Activo. Aquí se podrán poner en prácticas mecanismos como Project-Based Learning, Design Thinking y Flipped Classroom, ya que el diseño del propio espacio permite reorganizar la sala dependiendo de las necesidades de las dinámicas que se vayan a trabajar.

A propósito, la vicerrectora académica, Sonia Falla, explicó que esa idea de la versatilidad no va solo ligada a los espacios, sino también al talento humano.

“Estamos haciendo un trabajo con los profesores para diseñar las estrategias que se implementarán en estos nuevos espacios, a partir de la cualificación profesoral y de las prácticas significativas que se lideran desde las facultades, para que los 144 programas académicos de Unisimón tengan esa estructura de la más alta calidad”, aseguró.

Bienestar de la comunidad académica

Otro apartado relevante que se planeó desde la idea del proyecto fue no solamente velar por crear un lugar en donde la academia pueda resaltar, sino en donde la parte humana y social también se pueda desarrollar.

El campus, por ello, dispone de espacios deportivos y de encuentro, entre ellos una cancha de fútbol y un coliseo multipropósito para aproximadamente 800 asistentes, adecuado para la práctica de fútbol sala, baloncesto, voleibol, artes marciales y tenis de mesa. El escenario está climatizado y cuenta con pantallas LED y sistema de sonido para actividades deportivas y eventos institucionales.

La propuesta también responde a las necesidades de quienes combinan sus estudios con responsabilidades familiares.

Para esto se dispuso una guardería y una zona ‘gamer’, pensadas especialmente para que los niños puedan permanecer en espacios de cuidado y entretenimiento mientras sus padres o acudientes participan en sus actividades académicas.

“Estamos pensando en el ser, en generar mayor comodidad y brindar mejores prestaciones a toda nuestra comunidad. Por eso hemos desarrollado espacios para el deporte y también una guardería y una zona gamer pensando en los más pequeños”, agregó Consuegra Ariza.

Los nuevos ambientes permitirán, además, ampliar las experiencias culturales y de expresión corporal. “Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar su cuerpo, de sentirse, de reconocerse y de hacer el movimiento una danza”, expresó Rina Orozco, coordinadora del área de Expresión Cultural y Artística.

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Sostenibilidad como pilar de desarrollo

Finalmente, el tercer y último pilar es la sostenibilidad. El campus incorpora paneles solares, sistemas de reutilización de agua y recolección de aguas lluvias, con el propósito de aprovechar de manera más eficiente los recursos y reducir el impacto ambiental de la operación del campus.

Para facilitar la movilidad, se cuenta además con 65 parqueaderos para vehículos y cerca de 100 espacios para motocicletas y bicicletas, así como un convenio con la empresa Excolcar, que ofrece tarifas especiales para estudiantes, profesores, administrativos y egresados que se desplacen hasta el campus.