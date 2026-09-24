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24 sep 2026 Actualizado 23:23

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“‘Pinocho’ tiene las horas contadas”: presidente De La Espriella lanza advertencia a ‘Los Pachenca’

La advertencia se dio en medio del paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el Magdalena.

Abelardo de la Espriella y alias &#039;Pinocho&#039;. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Policía

Abelardo de la Espriella y alias 'Pinocho'. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Policía

Abelardo de la Espriella y alias &#039;Pinocho&#039;. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Policía
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El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que alias ‘Pinocho’ “tiene las horas contadas”, tras confirmar la captura de alias ‘Yolima’, compañera sentimental del narcoterrorista, y de otras 12 personas vinculadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

En la Operación Kratos que realizaron en Santa Marta y Ciénaga, las autoridades lograron también la captura de cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos, y quienes tendrían vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Por lo cual, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó seguir la ruta del dinero e investigar a quienes estén actuando como testaferros o cómplices: “Hay que caminarles a todos”.

“Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde, dijo.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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