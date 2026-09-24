“‘Pinocho’ tiene las horas contadas”: presidente De La Espriella lanza advertencia a ‘Los Pachenca’
La advertencia se dio en medio del paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el Magdalena.
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que alias ‘Pinocho’ “tiene las horas contadas”, tras confirmar la captura de alias ‘Yolima’, compañera sentimental del narcoterrorista, y de otras 12 personas vinculadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.
En la Operación Kratos que realizaron en Santa Marta y Ciénaga, las autoridades lograron también la captura de cuatro narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos, y quienes tendrían vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Por lo cual, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó seguir la ruta del dinero e investigar a quienes estén actuando como testaferros o cómplices: “Hay que caminarles a todos”.
“Voy a acabar con esta estructura criminal. Pinocho tiene las horas contadas. Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde, dijo.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...