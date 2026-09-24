Presidenta de Costa Rica destituye su canciller por no asistir a reunión con Donald Trump

La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante su discurso de toma de poder. (Foto: Arnoldo Robert/Getty Images) / Arnoldo Robert

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó a su canciller por no haberle informado sobre una reunión de seguridad en Nueva York en la que participó el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Fernández consideró en un comunicado que debió ser ella quien asistiera a la cita del llamado Escudo de las Américas, por lo que la omisión del ministro Manuel Tovar constituye una “negligencia” que causó un “gran daño de carácter estratégico”.

El encuentro, convocado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se desarrolló el martes al margen de la Asamblea General de la ONU. Ese día la gobernante no estaba en Estados Unidos, según su agenda.

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Tovar asistió “sin dar aviso previo ni informar de su participación” a la mandataria, aliada de Trump, que lidera la iniciativa regional para combatir el narcotráfico en América Latina.

Los líderes que asistieron a la cita manifestaron su intención de sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado en la región a los que consideran “una amenaza inmediata y compartida”.

Costa Rica, que por décadas fue considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica, enfrenta un deterioro de su seguridad por la violencia del narcotráfico.

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Tovar evitó polemizar sobre su despido y se limitó a agradecer a la presidenta, en el poder desde mayo, por haberlo incluido en el gabinete, según un comunicado.