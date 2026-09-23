Golpe a complejo cocalero en el municipio de Durania

Norte de Santander

El Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales del Ejército Nacional en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal Sijín, de la Policía Nacional, ubicó en zona rural del municipio de Durania, Norte de Santander, un complejo cocalero con capacidad de producción mensual de dos toneladas de droga, avaluado en 6750 millones de pesos.

La acción militar adelantada por la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 2, en la vereda Morretón, permitió localizar este laboratorio para el procesamiento de sustancias ilícitas compuesto por seis estructuras.

En el lugar, las tropas incautaron 470 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 300 kilogramos de insumos sólidos, 1800 galones de cocaína en suspensión, 500 galones de acetona y 300 galones de sustancias líquidas; además de maquinaria y equipos necesarios en la producción de alcaloides.

El Ejército informó que a través de fuentes de inteligencia se constató que esta instalación clandestina pertenecería a un grupo al servicio del narcotráfico, con nexos con el grupo ilegal ELN, Frente Germán Velasco Villamizar, que al parecer transportaba la droga desde Aguachica cruzando por Maicao hasta llegar a Alta Guajira y, ahí, en puertos ilegales la enviaban a los Estados Unidos y Europa.

Con esta operación militar se evitó la circulación de 470.000 dosis de cocaína, logrando con ello prevenir el consumo de sustancias ilícitas en niños, niñas y adolescentes; igualmente, en coadyuvar a la protección de la salud pública y seguridad de las comunidades.