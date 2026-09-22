Gobierno De la Espriella revocó la designación como gestor de paz de Salvatore Mancuso

Gobierno de Abelardo De la Espriella revocó la designación como gestor de paz de Salvatore Mancuso

No paran las decisiones del gobierno de Abelardo De La Espriella en el marco del fin de la denominada “Paz total”, de la administración de Gustavo Petro.

La más reciente decisión tiene que ver con la revocatoria de la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz.

En agosto, el Consejo de Estado había dejado sin piso jurídico esa designación, y hoy el Gobierno Nacional le pone fin al reconocimiento que el Gobierno de Gustavo Petro le otorgó al exjefe paramilitar en 2023.

La Presidencia sustentó la medida en las facultades constitucionales y legales que otorgan al jefe de Estado la dirección de la política de paz y la preservación del orden público.

La decisión quedó consignada en el decreto 429 firmado el 21 de septiembre, y su vez, a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz comunicar la decisión a las autoridades competentes para los fines correspondientes.

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