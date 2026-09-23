Pronóstico del IDEAM para Boyacá: estos municipios tendrán lluvias, pero seguirá el tiempo seco. Foto vía Getty Images / IDEAM

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre el 23 y 25 de septiembre de 2026 se prevén lluvias en diferentes sectores de Boyacá, hacia las regiones del occidente y el oriente. Sin embargo, la entidad advirtió que las precipitaciones no se presentarán en las áreas afectadas por los incendios forestales, donde predomina el tiempo seco.

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Estos son los municipios donde lloverá en Boyacá

Según detalló el IDEAM en su reporte, para este miércoles 23 de septiembre, se esperan lluvias en sectores del occidente del departamento, con posibles precipitaciones en municipios como Chiquinquirá, Caldas, Buenavista, Coper, Maripí, Muzo, Pauna, Quípama, Otanche, San Pablo de Borbur, Saboyá y Tununguá. En el área de afectación directa por la emergencia predominarán las condiciones secas.

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Pronóstico del clima para el jueves 24 de septiembre

Para este día se esperan lluvias ligeras en sectores del occidente y oriente de Boyacá, especialmente en horas de la tarde y la noche. En el occidente podrían presentarse precipitaciones en municipios como Chiquinquirá, Caldas, Muzo, Pauna, Otanche y Saboyá.

Hacia el oriente y nororiente se contemplan lluvias en sectores de Boavita, Soatá, Sativanorte y Susacón. El IDEAM añadió que, durante la noche, podrían registrarse algunas lloviznas en el área de afectación, aunque continuará predominando el tiempo seco.

¿Dónde lloverá el viernes 25 de septiembre?

Para el viernes se pronostican lluvias moderadas en sectores del occidente y oriente del departamento, principalmente durante la tarde.

Las mayores posibilidades de precipitación se mantendrían en zonas de municipios del occidente, como Coper, Maripí, Muzo, Pauna, Quípama, San Pablo de Borbur y Otanche, así como en sectores del oriente y nororiente, entre ellos Boavita, Soatá, Sativanorte y Susacón. En el área de afectación podrían presentarse lloviznas durante este periodo.

“Aunque las lluvias previstas podrían contribuir temporalmente a disminuir la propagación de incendios de la cobertura vegetal en los sectores donde se presenten, no se esperan precipitaciones generalizadas en todo el departamento”, subrayó el IDEAM en su comunicado.

Alerta por incendios activos

La entidad detalló que en total 301 municipios se encuentran con algún nivel de alerta.

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Los departamentos que lideran las alertas rojas son Huila con 19 municipios, Tolima con 14 municipios y Norte de Santander con 12 municipios.

En alerta naranja, Cundinamarca, con 29 municipios, Nariño, 15 municipios, y Boyacá, 12 municipios; mientras que en alerta amarilla se encuentran los departamentos de Cundinamarca (42 municipios), Boyacá con (26 municipios) y Nariño (16 municipios).

Lluvias se concentrarán en el occidente del país

En cuanto al pronóstico nacional, el IDEAM señaló que se esperan precipitaciones de variada intensidad en gran parte del territorio nacional, con mayor recurrencia en el occidente y noroccidente, especialmente sobre el océano Pacífico y su litoral. Hacia el jueves y viernes aumentarán nuevamente en sectores del centro, norte y oriente colombiano.

Las temperaturas máximas elevadas y alta sensación térmica persistirán en amplios sectores del Caribe, Orinoquia y valles de los ríos Magdalena y Cauca. Se prevén descensos significativos de la temperatura mínima en zonas altas de la cordillera oriental.

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