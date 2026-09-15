‘Papá Pitufo’ reclama $700 millones a la Nación por captura con fines de extradición

Justicia

Una nueva batalla judicial emprendió Diego Marín Buitrago, conocido como alias ‘Papá Pitufo’, quien, junto con su esposa Liset Samboní y sus tres hijos, presentó una demanda de reparación directa contra la Nación por las actuaciones relacionadas con la orden de captura con fines de extradición emitida en su contra en 2024.

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La acción fue presentada contra la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores. Los demandantes aseguran que el trámite de extradición les habría ocasionado afectaciones emocionales y psicológicas.

El caso tiene como punto de partida una orden de captura expedida el 11 de marzo de 2024 por el Juzgado 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías. Según la demanda, aunque la orden fue emitida en esa fecha, el daño que ahora pretenden reclamar se habría materializado con la captura de Marín Buitrago en Valencia, España, el 5 de abril de 2024.

Posteriormente, el empresario fue privado de la libertad en Portugal, desde el 3 de diciembre de 2024 hasta el 9 de junio de 2025, cuando recuperó la libertad provisional luego de una acción de hábeas corpus presentada por sus abogados.

Los demandantes sostienen que las consecuencias de la orden de captura se extendieron durante ese periodo y que tanto Marín Buitrago como sus familiares habrían sufrido afectaciones psicológicas derivadas del proceso penal y del trámite de extradición.

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¿Qué reclaman?

En la demanda, la familia solicita una indemnización equivalente a 400 salarios mínimos, que representa aproximadamente 700 millones de pesos, por los perjuicios que atribuyen a las actuaciones de las entidades involucradas.

Los argumentos de la acción apuntan a un supuesto error jurisdiccional de la Rama Judicial y a una presunta falla en el servicio de la Fiscalía General de la Nación y de los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores.

El proceso había sido inadmitido en agosto y, posteriormente, los demandantes presentaron una nueva subsanación con la que buscan que la jurisdicción administrativa permita avanzar el medio de control de reparación directa.

La demanda está relacionada con el proceso penal que adelanta la Fiscalía contra Marín Buitrago por los delitos de concierto para delinquir agravado, en calidad de autor, y cohecho por dar u ofrecer, en calidad de coautor.

Dentro de esa investigación, la Fiscalía lo señala como presunto Zar de Contrabando y lo vincula con la presunta articulación de actividades de contrabando a través de puertos y rutas comerciales en diferentes ciudades del país.

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Una conciliación que terminó sin acuerdo

Antes de acudir nuevamente a esta instancia judicial, en diciembre de 2025 se realizó una audiencia de conciliación ante la Procuraduría, requisito previo para este tipo de actuaciones.

Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo. En el acta quedó consignado que, ante la falta de ánimo conciliatorio de la parte convocada, la Procuradora Judicial declaró fallida la audiencia, dio por surtida la etapa conciliatoria y por terminado el procedimiento extrajudicial.

Ahora, con la nueva subsanación, la familia de Marín Buitrago busca que se dé trámite a la demanda y que un juez administrativo determine si existieron las irregularidades que los demandantes atribuyen a las entidades estatales y si, como consecuencia de estas, habría lugar a una reparación económica.