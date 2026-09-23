Comercio advierte sobre el impacto económico ante la situación de inseguridad en Santa Marta

Santa Marta

La Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena (CCSM), a través de su equipo de Analítica Económica, presentó un balance preliminar sobre el impacto económico asociado a la situación de orden público que atraviesa la ciudad, con pérdidas estimadas en $39.590 millones diarios, derivadas de las dificultades para el desarrollo de las actividades comerciales, productivas y de transporte.

Santa Marta representa el 42,2 % de la economía del Magdalena y cuenta con 22.435 empresas y establecimientos. Al incluir a Ciénaga y Zona Bananera, la estimación de pérdidas económicas alcanza los $40.636 millones diarios, lo que refleja la importancia de mantener condiciones de seguridad y movilidad para el funcionamiento de las actividades productivas en el departamento.

Según lo manifestado por Carlos Jaramillo Ríos, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, a Caracol Radio, desde la entidad hacen un llamado al Gobierno Nacional para que respalden el comercio de la ciudad y el departamento “ Hacemos un llamado al Gobierno Nacional, hacemos un llamado a las autoridades territoriales y por supuesto aquí cuentan con su Cámara de Comercio para entregar información, propuestas y sobre todo articulación interinstitucional para salir de este impacto que está generando la inseguridad, la extorsión y la las represalias que están los bandidos hoy tomando por este actuar del gobierno”.

Entre los sectores vinculados a esta dinámica se encuentran el comercio, con 48.140 personas ocupadas; el transporte, con 26.010; y los restaurantes y hoteles, con 25.280. Además, alrededor del 60 % de las personas afectadas trabaja en la informalidad, por lo que las interrupciones de sus actividades pueden incidir directamente en los ingresos de los hogares que dependen del trabajo diario.





Centro Histórico





Por otro lado, Diana Giraldo, presidente de la Corporación Centro Histórico dijo que, Comerciantes decidieron cerrar sus establecimientos ante los hechos de seguridad registrados durante la jornada. Restaurantes reportan cancelaciones y hoteles mantienen a huéspedes dentro de sus instalaciones.

“Ayer en las horas de la mañana estuvimos con el GAULA militar, con las policías, brindándole las garantías al comercio de poder aperturar. Pues lastimosamente ya en las horas de la tarde los comerciantes decidieron hacer el cierre”, precisó.

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Finalmente, ambas entidades reconocen las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales y destacan la importancia de mantener una estrategia integral de seguridad que contemple la protección de las vías y zonas comerciales, la prevención de amenazas, la atención a las denuncias y el seguimiento a los resultados.