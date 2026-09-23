Municipios del Oriente antioqueño se une en un pacto para frenar el uso de pólvora a fin de año

Rionegro, Antioquia

Representantes de 23 municipios del Oriente antioqueño firmaron en Rionegro el Pacto Intermunicipal contra la Pólvora. La iniciativa, coordinada por la Gobernación de Antioquia, busca articular las acciones de vigilancia, control y prevención en la subregión de cara a las celebraciones de fin de año.

El acuerdo compromete a las administraciones locales, la Procuraduría, las Fuerzas Militares y cuerpos de socorro a reforzar la fiscalización sobre la venta no autorizada de pirotecnia. El objetivo institucional fijado por los comités de salud es reducir a cero los casos de personas lesionadas en la temporada.

Control institucional y prevención de daños

Las autoridades subregionales enfocarán los operativos en la protección de niños, niñas y adolescentes, el grupo poblacional con mayor riesgo de sufrir quemaduras, mutilaciones e intoxicaciones. La estrategia incluye sanciones administrativas para los adultos responsables de menores expuestos al uso de estos elementos.

Más información Más de 37.500 vehículos dejaron de circular durante el Día sin Carro y sin Moto en Rionegro

De forma complementaria, entidades ambientales como Cornare integran medidas para mitigar el impacto en la fauna silvestre y doméstica. Los 23 municipios mantendrán canales unificados para la recepción de denuncias y el monitoreo de emergencias durante el periodo festivo.