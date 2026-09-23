Hoy comienza la novena edición del Festival Internacional de Cine de Itagüí

Medellín

Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá, celebrará a partir de esta tarde el noveno Festival Internacional de Cine Ciudad de Itagüí con una programación en diferentes escenarios de esta localidad.

Desde la administración municipal explicaron que el objetivo es proyectar producciones nacionales e internacionales y, al mismo tiempo, lograr encuentros con directores, actores y representantes de la industria audiovisual y cinematográfica.

Cinco días de programación

Este encuentro, que permitirá disfrutar de producciones cinematográficas de Colombia y otros países, tendrá invitados especiales, conversatorios, funciones especiales y actividades focalizadas para niños y familias.

La inauguración

La primera actividad, con la que se dará apertura a este festival internacional, tendrá como escenario el Teatro Caribe, donde se presentará el Coro Polifónico de Itagüí.

Previamente, en el auditorio Juan Carlos Escobar del Centro Administrativo Municipal de Itagüí, se tendrá la proyección de la película “El año en que mis padres salieron de vacaciones”, que llega desde Brasil, con un conversatorio al finalizar esta muestra audiovisual.

En el mismo escenario se proyectará “El paseo 7” y posteriormente se tendrá un conversatorio sobre esa película.

Escenarios de proyección

Las películas, las charlas académicas y los encuentros con directores y actores se harán en diferentes escenarios de Itagüí.

Se destacan escenarios como el Teatro Caribe, el Teatro del Norte, el Auditorio Cultural Diego Echavarría Misas, el Centro Administrativo Municipal, la Institución Educativa Luis Carlos Galán y los centros comerciales Plaza Arrayanes y Mayorca.

El país invitado

Durante la versión de este 2026, el país invitado es Brasil y adicionalmente tendrá productos audiovisuales de Colombia, México, Inglaterra, Argentina, Noruega y Japón.

Las secciones se denominaron “Colombia: Cine bien hecho. Cine no visto” y “Otras miradas: muestra internacional”, donde se tendrán las producciones que llegaron desde otros países.

Los personajes invitados

Durante los cinco días de actividades del Festival se tiene previsto el encuentro con reconocidos directores, productores y actores como Gustavo Nieto Roa, Harold Trompetero, Claudia Parra, Julián Díaz y Heidy Carrasco.

Las charlas también serán impartidas por realizadores y artistas vinculados a producciones como Arenas: vida y obra del maestro Rodrigo Arenas Betancourt, Habitante y El último caso.

Programación para la familia

Este encuentro internacional también tendrá cortometrajes y funciones especializadas para público infantil, como un escenario de integración para toda la familia.

Literatura y cine

Para unir el cine y la literatura, se hará el lanzamiento y conversatorio del libro Lactar de Harold Trompetero, el cual muestra la historia de Victoria, una mujer de 68 años, que queda embarazada de su conductor, generando el rechazo de su familia.

Los encuentros con directores, productores y actores tendrán como complemento diversas actividades sobre salud mental y memoria local, una visita al Museo de Itagüí, exhibiciones de cortometrajes y una jornada dedicada a Magic. The Gathering.

Desde el gobierno local explicaron que “con este festival, la Alcaldía de Itagüí y su Instituto de Cultura, Recreación y Deporte continúan impulsando una programación diversa, gratuita y cercana a la comunidad, que fortalece el acceso a la cultura y consolida a la ciudad como escenario de importantes encuentros artísticos”.