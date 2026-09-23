Por obras de agua inconclusas, Procuraduría formula pliego de cargos contra el alcalde de Anorí

Medellín

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al alcalde de Anorí, Gustavo Alfredo Silva Gutiérrez, y a tres exfuncionarios por presuntas irregularidades en la construcción de sistemas de agua rural. El proyecto, destinado a cuatro veredas del municipio, contó con una inversión superior a los 63 millones de pesos.

Los otros investigados son el exalcalde Juan Camilo Piedrahita Ceballos (2020-2023) y los exsecretarios de Planeación León Ángel Granda Cortés y Jobanny José Copete Álvarez, quienes estuvieron a cargo de la supervisión del contrato firmado e iniciado en enero de 2023.

Fallas de planeación e inconclusión

Las pesquisas señalan retrasos, obras adicionales no previstas y suspensiones, lo que evidencia serias deficiencias en la planeación. Las infraestructuras debían beneficiar a las veredas La Soledad, Villa Fátima, Las Nieves y La Meseta, pero la meta social quedó inconclusa.

Según el ente de control, las obras nunca se terminaron ni entraron en funcionamiento al carecer de las redes indispensables para operar. Debido a esto, la Procuraduría calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Investigación disciplinaria y alcance del proyecto

La investigación de la Procuraduría busca determinar si existió una falta de rigor técnico e institucional en el manejo de los recursos públicos asignados a la infraestructura hídrica. Las pesquisas apuntan a esclarecer la responsabilidad de los funcionarios en la pérdida de la finalidad social del contrato.

Las comunidades de La Soledad, Villa Fátima, Las Nieves y La Meseta continúan a la espera del suministro de agua potable prometido. La suspensión indefinida de los trabajos dejó las estructuras a medio construir, afectando directamente la calidad de vida de las familias rurales.

Consecuencias legales y próximas etapas

El proceso disciplinario entrará en la fase de presentación de descargos y pruebas por parte de los implicados para responder ante el ente de control. De confirmarse la gravedad de la falta, los procesados podrían afrontar sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Este caso se suma a los seguimientos que adelanta el Ministerio Público en el departamento de Antioquia sobre la ejecución de recursos de regalías e inversión social. La entidad reiteró que vigilará con rigor la culminación efectiva de las obras inconclusas.