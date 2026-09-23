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23 sep 2026 Actualizado 13:59

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Medellín

Controles al derroche de agua en Medellín dejan 81 sancionados y 5 capturados

Mediante el circuito cerrado de cámaras de seguridad, Medellín rastrea los puntos críticos de consumo irresponsable y lavado informal en vía pública.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Santiago Solórzano

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Un total de 81 personas han sido sancionadas en Medellín durante 2026 por desperdiciar agua y realizar lavado informal de vehículos en la vía pública. La Administración Distrital intensificó los controles y el seguimiento constante a más de 70 lavaderos formales e informales distribuidos en la ciudad para proteger el recurso hídrico.

La estrategia combina la reacción institucional con la tecnología del CCTV del SIES-M, cuyas cámaras detectan en tiempo real el mal uso del líquido. Estas acciones se respaldan en el artículo 100 de la Ley 1801, norma que sanciona con multas el lavado de bienes muebles en calles, ríos, canales y quebradas.

Control tecnológico y capturas

El secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, enfatizó que “el agua se respeta” y ratificó que las cámaras seguirán operando para identificar a los infractores. Paralelamente, en el sector de Santo Domingo se logró la captura de cinco personas por defraudación de fluidos tras detectar conexiones ilegales a la red de acueducto.

Más información

Los operativos de vigilancia continuarán de manera permanente en los puntos críticos de la capital antioqueña. Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad colectiva y recordaron a la ciudadanía que pueden denunciar el desperdicio de agua a través de la línea 123.

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