Fue habilitado el paso deprimido peatonal en la avenida carrera 68 con calle 13 en Bogotá

A partir de este 22 de septiembre fue habilitado el paso peatonal deprimido de la calle 13 con avenida carrera 68, que hace parte del grupo 4 de esta importante obra para la nueva troncal de Transmilenio; con esto se cancela el paso semafórico en ese punto, permitiendo reducir tiempos de desplazamiento vehicular en la zona.

El paso deprimido cuenta con 300 metros que conectará a los peatones con la futura troncal de TransMilenio calle 13 y permitirá que crucen de manera segura y directa entre los costados oriental y occidental de la avenida carrera 68.

Así avanzan el grupo 4 de las obras en la Carrera 68

Las obras del grupo 4 de la avenida 68 cuentan con un avance del 99,58%; el grupo tiene una longitud de 1,86 kilómetros e incluye 1,46 kilómetros de ciclorrutas y tres estaciones de TransMilenio: calle 13, calle 19 y avenida La Esperanza, todas alcanzaron un 100% de ejecución.

La totalidad de las obras de la avenida carrera 68 en Bogotá será entregada a finales de 2027, aunque el proyecto se habilitará por tramos.

Para final de este año se entregarán cinco de los nueve grupos que conforman el megaproyecto (incluyendo tramos avanzados como componentes de los grupos 3 y 4) y para el 2027 se concluirán los grupos restantes para finalizar el ciento por ciento de los 17 kilómetros del corredor vial y la troncal de TransMilenio.