De la Espriella ordena militarizar Santa Marta y anuncia 600 policías tras jornada de violencia
Tras los hechos de violencia, las intimidaciones a comerciantes, la afectación al transporte y la quema de vehículos, se realizó un nuevo Consejo de Seguridad en Santa Marta para definir medidas frente a la crisis de orden público.
Tras el Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en el Batallón Córdova, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el fortalecimiento de la seguridad en Santa Marta y Ciénaga, luego de una jornada marcada por intimidaciones a comerciantes, afectaciones al transporte, cierres de establecimientos y quema de vehículos.
El mandatario confirmó que la ciudad será militarizada y que aumentará el pie de fuerza en ambos municipios.
“He ordenado militarizar la ciudad y más de 600 policías. Ese pie de fuerza también se va a aumentar en el municipio de Ciénaga porque no están solos. Hay un gobierno que se preocupa por este departamento, por sus municipios y por supuesto por su gente”, aseguró De la Espriella.
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El presidente también se refirió a los hechos registrados durante la jornada y señaló que, además de vehículos incinerados, se presentaron ataques contra establecimientos comerciales.
“Hoy quemaron un par de vehículos. Le dispararon a cuatro negocios. Y por supuesto la fuerza pública en coordinación con la Fiscalía capturó a varios de los responsables. Nueve criminales que están siendo judicializados como corresponde”, señaló el mandatario.
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De la Espriella sostuvo que las acciones buscan generar temor entre los habitantes y afectar la actividad comercial y cotidiana de la ciudad.
“Ellos están utilizando esos hechos, digamos que aislados o no tan grandes, para generar terror en la sociedad. Para que nadie lleve su vida como siempre la lleva, para que los negocios cierren, para que la gente esté atemorizada y eso es lo que no podemos permitir”, afirmó el presidente.
En su pronunciamiento, además aseguró que las autoridades irán tras los principales responsables de la estructura y mencionó a alias Pinocho, Patiliso, Flash o Comando y Jacob o Comando 45. “Tengan la certeza que dentro de poco vamos a dar con los causantes de toda esta estrategia de terror”, afirmó De la Espriella.
El Consejo de Seguridad contó con la presencia de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello. Las autoridades mantienen el despliegue de la Fuerza Pública tras los hechos atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.