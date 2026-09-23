De la Espriella ordena militarizar Santa Marta y anuncia 600 policías tras jornada de violencia. Foto: Captura de Video Consejo de Seguridad

Tras el Consejo Extraordinario de Seguridad realizado en el Batallón Córdova, el presidente Abelardo de la Espriella anunció el fortalecimiento de la seguridad en Santa Marta y Ciénaga, luego de una jornada marcada por intimidaciones a comerciantes, afectaciones al transporte, cierres de establecimientos y quema de vehículos.

El mandatario confirmó que la ciudad será militarizada y que aumentará el pie de fuerza en ambos municipios.

“He ordenado militarizar la ciudad y más de 600 policías. Ese pie de fuerza también se va a aumentar en el municipio de Ciénaga porque no están solos. Hay un gobierno que se preocupa por este departamento, por sus municipios y por supuesto por su gente”, aseguró De la Espriella.

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El presidente también se refirió a los hechos registrados durante la jornada y señaló que, además de vehículos incinerados, se presentaron ataques contra establecimientos comerciales.

“Hoy quemaron un par de vehículos. Le dispararon a cuatro negocios. Y por supuesto la fuerza pública en coordinación con la Fiscalía capturó a varios de los responsables. Nueve criminales que están siendo judicializados como corresponde”, señaló el mandatario.

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De la Espriella sostuvo que las acciones buscan generar temor entre los habitantes y afectar la actividad comercial y cotidiana de la ciudad.

“Ellos están utilizando esos hechos, digamos que aislados o no tan grandes, para generar terror en la sociedad. Para que nadie lleve su vida como siempre la lleva, para que los negocios cierren, para que la gente esté atemorizada y eso es lo que no podemos permitir”, afirmó el presidente.

En su pronunciamiento, además aseguró que las autoridades irán tras los principales responsables de la estructura y mencionó a alias Pinocho, Patiliso, Flash o Comando y Jacob o Comando 45. “Tengan la certeza que dentro de poco vamos a dar con los causantes de toda esta estrategia de terror”, afirmó De la Espriella.

El Consejo de Seguridad contó con la presencia de la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, y el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello. Las autoridades mantienen el despliegue de la Fuerza Pública tras los hechos atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.