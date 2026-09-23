Ejército escolta 30 camiones bananeros hacia el puerto de Santa Marta

En medio de la jornada de alteración del orden público registrada este martes en Santa Marta y otros municipios del Magdalena, tropas del Ejército reforzaron la seguridad para el transporte de la producción bananera hacia el puerto de la ciudad.

Le puede interesar: De la Espriella ordena militarizar Santa Marta y anuncia 600 policías tras jornada de violencia

La Primera División informó que soldados del Batallón de Montaña N.º 6, de la Segunda Brigada, realizaron una caravana motorizada para acompañar a 30 camiones del gremio bananero durante su recorrido hacia el puerto de Santa Marta.

La medida busca garantizar la movilidad de este sector productivo en medio de las intimidaciones y afectaciones registradas durante el paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

El Ejército señaló que mantiene el despliegue de sus tropas para brindar seguridad a la población y a sectores estratégicos del departamento.