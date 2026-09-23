Ejército escolta 30 camiones bananeros hacia el puerto de Santa Marta
En medio de la alteración del orden público, tropas de la Segunda Brigada acompañaron una caravana de 30 camiones del gremio bananero que se dirigían hacia el puerto de Santa Marta.
En medio de la jornada de alteración del orden público registrada este martes en Santa Marta y otros municipios del Magdalena, tropas del Ejército reforzaron la seguridad para el transporte de la producción bananera hacia el puerto de la ciudad.
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La Primera División informó que soldados del Batallón de Montaña N.º 6, de la Segunda Brigada, realizaron una caravana motorizada para acompañar a 30 camiones del gremio bananero durante su recorrido hacia el puerto de Santa Marta.
La medida busca garantizar la movilidad de este sector productivo en medio de las intimidaciones y afectaciones registradas durante el paro armado atribuido a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El Ejército señaló que mantiene el despliegue de sus tropas para brindar seguridad a la población y a sectores estratégicos del departamento.