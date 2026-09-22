Pizzería colombiana entre las mejores 20 del mundo, según ranking internacional: Queda en Bogotá

Con tan solo tres años de apertura, Pizzardi Artigianale, gestada por Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi, se ha convertido en una de las pizzerías más reconocidas del mundo desde Colombia, por parte de una de las guías gastronómicas más representativas en este tipo de platillos.

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Se trata de 50 Top Pizza World 2026, un ‘ranking’ internacional que evalúa a las mejores pizzerías en todo el mundo como parte de un riguroso proyecto editorial gastronómico que busca reconocer la rigurosidad de los restaurantes para conservar la tradición de la comida italiana, de la mano de la rigurosidad de la alta cocina.

Pizzardi Artigianale: puesto 17 del mundo

Tras haber obtenido el tercer lugar en 50 Top Pizza Latin America en abril de 2026, consolidándose en abril de 2026 como la pizzería número uno en Colombia (además del premio Performance of the Year 2026), Artigianale llegó a las grandes ligas como parte del top global.

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Así las cosas, durante un evento llevado a cabo en el Teatro Mercadante de Nápoles, Top 50 Pizza reconoció a Artigianale en la posición número 17 a nivel global, marcando un hito para la alta cocina italiana en el país.

Según la guía, 36 países estuvieron presentes en la clasificación mundial 2026, siendo Artigianale el único representante de Colombia. El ranking por países lo lidera Italia con 31 restaurantes incluidos; le sigue Estados Unidos con 22 y Brasil con seis.

¿Cómo se escoge a las mejores pizzerías del mundo?

La guía 50 TOP Pizza nació en 2017 en Italia, como un proyecto independiente de la mano de tres reconocidos periodistas y críticos culinarios italianos: Barbara Guerra, Albert Sapere y Luciano Pignataro.

“2026 ha sido un año especialmente significativo para 50 Top Pizza, durante el cual no solo hemos visto crecer el número de pizzerías y profesionales implicados, sino también cómo se consolida una comunidad internacional cada vez más consciente del valor de la calidad. Estamos orgullosos del camino recorrido y, una vez más, de las historias que hemos tenido el privilegio de conocer y contar”, declararon los gestores respecto a la edición actual.

Top Pizza señala que la clasificación de los restaurantes se hace a partir de sus inspectores especializados que evalúan “la pizzería en su conjunto y a seleccionarla en función de su capacidad para garantizar el bienestar del cliente a partir de una elección alimentaria consciente.

En ese sentido, la valoración explora los siguientes elementos:

La calidad de la pizza

El nivel del servicio

El ambiente del lugar y la atención

Los tiempos de espera

La carta de vinos

Las bebidas, como cerveza y cócteles

¿Cuáles son las mejores pizzerías del mundo?

El primer lugar en el ranking lo consiguió el restaurante londinense Napoli on the Road, fundado en 2016 por el chef Michel Pascarella. Así quedó el top 5: