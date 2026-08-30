Tulio Zuloaga propone impulsar la gastronomía como estrategia para reactivar las ciudades afectadas

Después de la tragedia, Tulio Zuloaga se trasladó a Pereira, donde, además de llevar 600 kilos de ayuda humanitaria, recorrió diferentes sectores de la ciudad y sostuvo conversaciones con representantes del gremio gastronómico. En medio de este proceso, surgió una pregunta: ¿cómo contribuir a la recuperación económica y social de las zonas afectadas?

Una de las respuestas está enfocada en el sector gastronómico. La propuesta busca incentivar nuevamente la visita a restaurantes y promover espacios de encuentro para que habitantes y turistas puedan retomar actividades cotidianas y, al mismo tiempo, contribuir al movimiento económico de estos establecimientos.

En este contexto, Tulio habló sobre la reprogramación del Pollo Week, una iniciativa que inicialmente había sido para octubre, pero, tras conversaciones con representantes de ciudades como Cali, Pereira, Armenia y Manizales, entre otras, se tomó la decisión de adelantar su celebración para el 21 de septiembre.

El evento se desarrollará durante una semana y estará dedicado al pollo frito. De acuerdo con lo explicado en A vivir que son dos días, “no se trata de una competencia ni de una nueva edición de los tradicionales Masters”, sino de una semana gastronómica en la que diferentes restaurantes ofrecerán preparaciones de pollo a precios accesibles, con opciones desde los 20.000 pesos.

Una de las particularidades de esta edición será su alcance. Aunque inicialmente el evento estaba contemplado para ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, ahora se busca incluir algunas de las zonas más afectadas por el sismo, con el propósito de que la actividad gastronómica también funcione como una herramienta de reactivación económica.

La dinámica conservará algunos elementos que han caracterizado a los eventos gastronómicos anteriores: ofrecer alternativas a precios asequibles y generar espacios para compartir con familiares y amigos. La intención, según explicó Tulio, es que las personas puedan salir de la rutina, disfrutar de la oferta gastronómica y, al mismo tiempo, respaldar a los establecimientos que hacen parte de la economía local.

La iniciativa plantea así una perspectiva que va más allá de las ayudas materiales que suelen concentrarse en los primeros momentos posteriores a una emergencia. Si bien estas ayudas son necesarias para atender las necesidades inmediatas de las comunidades, también se propone fortalecer actividades como el turismo, la gastronomía y otros sectores productivos que contribuyen al funcionamiento y sostenimiento de las ciudades.

De este modo, se busca que la recuperación de las zonas afectadas también esté acompañada por acciones que permitan reactivar el comercio y recuperar progresivamente los espacios de encuentro y las actividades económicas que hacen parte de la vida cotidiana de sus habitantes.