Amalfitana lleva la auténtica pizza napolitana a Bogotá

En A Vivir Que Son Dos Días, Eduardo Manzanera, fundador de Amalfitana, habló sobre el camino que llevó al restaurante a convertirse en uno de los dos únicos en Colombia con la certificación de la Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), un reconocimiento internacional que avala la elaboración de la auténtica pizza napolitana.

Obtener esta certificación implica superar un riguroso proceso de evaluación que verifica el cumplimiento de estrictos estándares en la selección de ingredientes, como las harinas, los tomates y los quesos, así como la preparación de la masa, los tiempos de fermentación, la cocción y las técnicas tradicionales de elaboración.

Ampliar Cerrar

Para Manzanera, este reconocimiento garantiza que los clientes puedan disfrutar de una experiencia muy cercana a la de comer una auténtica pizza en Nápoles, Italia. Además, recordó que el arte de los pizzaioli napolitanos fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que hace aún más importante preservar esta tradición.

La propuesta gastronómica de Amalfitana incluye una amplia variedad de pizzas, entre ellas una preparada con ralladura de limón, además de una carta de cocteles italianos que complementan la experiencia para quienes buscan disfrutar de los sabores tradicionales de ese país.