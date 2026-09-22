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22 sep 2026 Actualizado 10:43

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Autoridades en Norte de Santander en alerta por Plan Pistola

La primera acción se cometió en el municipio de Ocaña

Autoridades investigan ataque armado contra policía en Ocaña / Foto Archivo

Autoridades investigan ataque armado contra policía en Ocaña / Foto Archivo(Cortesía/Archivo )

Autoridades investigan ataque armado contra policía en Ocaña / Foto Archivo
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Norte de Santander

En alerta máxima se encuentran las autoridades en Norte de Santander como consecuencia de un presunto Plan Pistola contra miembros de la fuerza pública.

Las autoridades advirtieron que luego de la acción violenta presentada contra un uniformado de la policía nacional en el municipio de Ocaña, la noche anterior, se generó una señal preventiva.

El miembro de la fuerza pública se encontraba en el barrio Galán acompañando un esquema de protección cuando pasaron dos hombres en motocicleta y el parrillero disparó contra su integridad causándole graves lesiones.

El policía fue trasladado al hospital Emiro Quintero donde los galenos lo mantienen bajo observación médica dada la gravedad de sus heridas.

Las autoridades en el municipio de Ocaña rechazaron la acción violenta, ofrecieron su solidaridad a la fuerza pública, pero también alertaron sobre el riesgo de los uniformados en algunos municipios de esta región.

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