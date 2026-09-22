ELN desplazó al alcalde de El Carmen

Norte de Santander

Después de las cinco acciones violentas perpetradas por el ELN entre Guamalito y el municipio de El Carmen en la región del Catatumbo en Norte de Santander, el alcalde de esa población José Reynel Contreras salió del pueblo.

Así quedo evidenciado en el más reciente consejo de seguridad donde el mandatario municipal dejó al descubierto el riesgo en el que se encuentra él y su familia.

Las autoridades departamentales le confirmaron a Caracol Radio que en el más reciente ataque que se produjo por la detonación de la sede policial el mandatario salió vía aérea de la zona.

Así mismo se advirtió que no estaban dadas las condiciones para que el alcalde y su familia permanecieran en la población ante las reiteradas acciones de orden público en la zona.

En Norte de Santander más de cinco mandatarios municipales han salido de sus municipios de gobierno por amenazas de los violentos.

En el municipio hay una autoridad encargada y se desconoce si la salida del alcalde será temporal.