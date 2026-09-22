Ejército frustró acción terrorista en el municipio de Toledo

Norte de Santander

Operaciones militares en las últimas horas, adelantadas por soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 13 General Custodio García Rovira, de la Trigésima Brigada, frustraron una acción terrorista contra las comunidades rurales de la vereda Monoga, jurisdicción del municipio de Toledo.

La ubicación y destrucción de forma controlada de dos dispositivos explosivos improvisados que podrían haber causado afectaciones a la población y animales de pastoreo que transitan a diario por el sector, permitió evitar un hecho violento.

La acción se logró por labores de inteligencia que permitieron identificar la zona de peligro, a donde llegaron soldados especialistas en explosivos y demoliciones, para asegurar el perímetro y realizar la neutralización de los dispositivos que estaban compuestos por una importante cantidad de explosivos de alto espectro.

Los dispositivos explosivos habrían sido instalados por integrantes de la autodenominada comisión Marta Cecilia Pabón, del ELN, con el objetivo directo de atentar contra la integridad de los habitantes del sector y de las tropas que realizan operaciones en la zona.

Advirtió el Ejército Nacional que esta práctica constituye una flagrante violación a los derechos humanos y a las normas del derecho internacional humanitario.