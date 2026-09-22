Lucas Murillo se encuentra en UCI tras ser sometido a nueva cirugía en la Fundación Cardiovascular

Bucaramanga

Después de cerca de seis horas en el quirófano, Lucas Murillo que ha enfrentado múltiples procedimientos médicos por su condición cardíaca, logró superar la cirugía Fontan extracardiaco fenestrado que es una intervención de alta complejidad que había sido aplazada anteriormente debido a una hipertensión pulmonar.

Su madre, Andrea García, confirmó que el procedimiento terminó y que ahora el menor fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde comenzará una etapa crítica para su recuperación.

“Nos han dicho que le esperan 72 horas críticas al niño. No queremos ser tan optimistas porque ahorita la verdad está en una situación muy crítica, pero por lo menos sí está funcionando esta cirugía que le han hecho”, explicó Andrea García.

La cirugía Fontan extracardiaco fenestrado busca modificar la circulación de la sangre en pacientes con determinadas condiciones cardíacas. Según explicó la madre del menor, el procedimiento consiste, entre otras cosas, en conectar la vena cava inferior con las ramas pulmonares para cambiar parte de la circulación sanguínea.

El menor llegó a esta cirugía después de un complejo historial médico. De acuerdo con su madre, anteriormente había sido sometido a tres cirugías de corazón abierto y 11 cateterismos, además de intervenciones relacionadas con el diafragma, el estómago y la cabeza. En total, la familia calcula que ha enfrentado cerca de 23 procedimientos.

La posibilidad de realizar la cirugía Fontan había sido descartada inicialmente por la hipertensión pulmonar y, ante ese escenario, los médicos incluso contemplaron un trasplante de corazón. Sin embargo, las nuevas condiciones permitieron avanzar con el procedimiento que finalmente se realizó este lunes.

Ahora, la familia permanece a la espera de la evolución durante las próximas 72 horas.